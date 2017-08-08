Суд обязал компанию, которую связывают с сыном экс-генпрокурора, снести незаконные постройки под Киевом

Суд обязал компанию, которую связывают с сыном генерального прокурора времен президентства Виктора Януковича, снести самовольно построенные сооружения на территории охотничьих угодий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Киевской области, суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования Фастовской местной прокуратуры о сносе объектов самовольного строительства на лесном участке, который находится в постоянном пользовании ГП «Фастовское лесное хозяйство», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что строительство на территории леса осуществлено обществом, которое связывают с сыном экс-генпрокурора, с нарушением норм действующего законодательства, без получения разрешительных документов.

«С целью восстановления предыдущего состояния лесного участка судом обязано общество за свой счет снести самовольно построенные здания бани с бассейном и котельной», - сообщили в ведомстве.