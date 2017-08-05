Порошенко наградил полицейских орденами и медалями

По случаю Дня Национальной полиции Украины президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды служащим Национальной полиции, отличившимся при исполнении своих обязанностей.

Как сообщила пресс-служба главы государства, за личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с преступностью, высокий профессионализм орденами и медалями награждены 30 полицейских.

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В частности, орденом «За мужество» III степени награжден майор полиции Сергей Веселов, который принимал участие в проведении антитеррористической операции. В ночь на 5 июля 2014 года через блокпост №5 колонна террористов пыталась осуществить прорыв в Краматорск. Во время боя при непосредственном участии Веселова удалось уничтожить 2 легковых автомобиля, танк Т-72, две БМП-2, одну БМД-2 и более 20 террористов.

Орденом «За мужество» III степени также награжден старший сержант полиции Виктор Игнатенко, при участии которого 23 февраля 2017 года в Сумах задержали грабителя, который устроил взрыв и стрельбу, пытаясь ограбить банкомат Райффайзен Банка Аваль. У преступника изъяты пистолет марки ПМ с глушителем, газовый баллон, балаклава и устройство для совершения краж. Во время задержания преступника Игнатенко получил огнестрельное ранение.

Медалью «За безупречную службу» III степени награжден капитан полиции Олег Ульянов. При участии капитана Ульянова раскрыто восемь умышленных убийств, четыре преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений, одно изнасилование. Также сначала текущего года, благодаря оперативности и профессиональным действиям Ульянова раскрыты два умышленных убийства.

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Сержант полиции Сергей Скрипник награжден медалью «Защитнику Отечества». Во время пребывания в городе Дебальцево группа, в составе которой был сержант Скрипник, получила задание забрать раненых, находившихся в окружении. Во время их передвижения по населенному пункту в колонные из двух танков, БМП и БРДМ, с одного из дворов выбежал боевик незаконного вооруженного формирования из РПГ-7 в руках и, направив оружие в сторону колонны, выстрелил. Скрипник опередил боевика и открыл по нему огонь из АК-74. После нескольких точных выстрелов боевик был ликвидирован, тем самым сержант Скрипник спас жизнь около 30 украинских военнослужащих. Группе была предоставлена возможность вывести раненых из окружения и продолжать выполнять боевые задачи, связанные с защитой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.