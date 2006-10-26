Группа “A-ha” поставила организаторам концерта в Киеве одно странное условие

В Киев прибыла знаменитая скандинавская группа “A-ha”. Ее киевский концерт состоится в четверг в столичном Дворце спорта. Он запланирован в рамках поддержки нового альбома “A-ha” под названием "Аналог".

Как передает “5-й канал”, это уже второй визит музыкантов в Украину. Впервые “A-ha” в Киев приезжали в 2003 году. Тогда, правда скандинавы не смогли поехать на экскурсию по Киеву, но в этот раз обещают посетить достопримечательности украинской столицы.

Особенных требований к организаторам концерта в Киеве музыканты не выдвигали, правда кроме одного странного условия - во время выступления повсюду должны стоять мусорники.

По словам вокалиста группы “A-ha” Мортена ХАРКЕТА, музыканты готовят для украинцев сюрприз. "Мы сыграем много интересных композиций на киевском концерте. Это будут как хиты, так и композиции, не часто звучащие на наших концертах", - сообщил музыкант.