В Киеве разоблачили схему присвоения имущества предприятия стоимостью 118 миллионов

В Киеве правоохранители разоблачили схему, по которой злоумышленники незаконно завладели недвижимым имуществом предприятия стоимостью более 118 млн грн.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Оперативники столичного управления защиты экономики Нацполиции и следователи Дарницкого управления полиции разоблачили схему, по которой злоумышленники незаконно завладели имуществом. Одного из участников сделки взяли под стражу», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что злоумышленники собрали пакет поддельных документов, на основании которых зарегистрировали за собой право собственности на имущественный комплекс в Дарницком районе.

«Следователи Дарницкого управления полиции г. Киева открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые предоставляются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины », - отметили в ведомстве.

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В полиции сообщили, что оперативники и следователи установили каждый преступный "шаг" к завладению имущественным комплексом. Кроме того, установили и место нахождения одного из участников преступления, и в дальнейшем доставили его в следственный отдел.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры г. Киева уведомили его о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

С целью сохранения имущества на имущественный комплекс предприятия стоимостью более 118 млн грн был наложен арест.