ГПУ разоблачила рейдеров, которые завладели имуществом предпринимателя на сумму около 1 миллиарда гривень

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам создания преступной группы для незаконного завладения корпоративными правами предприятий, имущественными комплексами на территории Украины по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 2 статьи 189 (вымогательство) УК Украины.

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Сегодня, 14 февраля, сотрудниками Главного следственного управления ГПУ и Национальной полиции было проведено 27 обысков на территории Киева и Киевской области. Во время обысков выявлено и изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, которые могут свидетельствовать о совершении преступной группировкой уголовных правонарушений, а также пресекли её незаконную деятельность.

В частности, проинформировали в ГПУ, по результатам проведенных указанных следственных (розыскных) действий установлено, что двое граждан (один из которых бывший работник МВД в АР Крым) совместно с должностными лицами – государственными регистраторами, нотариусами и другими лицами, создали устойчивое объединение, организованную группу для незаконного завладения чужим имуществом - корпоративными правами, имущественными комплексами предприятий.

«Злоумышленники, в составе организованной преступной группы, действуя в соответствии с разработанными схемами противоправной деятельности, связанной с завладением чужим имуществом, используя одного из владельцев предприятий, будучи достоверно осведомленными об имущественном положении последнего, а также о перечне его предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с оборотом металлолома и которыми он фактически владеет и управляет в Украине и за рубежом (Великобритания, Кипр), рейдерским путем завладели его предприятиями, а также денежными средствами, чем нанесли потерпевшему материальный ущерб на общую сумму около 1 млрд грн», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается, проводится комплекс неотложных следственных (процессуальных) и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения указанных уголовных правонарушений и лиц, действиями которых потерпевшему нанесен материальный ущерб.