На Житомирщине международный фестиваль "Лесині джерела" отметил 30-летие

На Житомирщине в эти выходные Международный фестиваль литературы и искусств «Лесині джерела» отметил 30-ю годовщину своего основания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в рамках фестиваля провели праздничное шествие по центру города, персональные выставки художников, концерты народных ансамблей области, а также праздничные ярмарки и экскурсии.

«В этом году действо проходило с 28 по 30 июля и собрало сотни гостей и жителей города», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что во время мероприятия прошло вручение областной детской литературно-художественной премии имени Олены Пчилкы, Житомирской региональной премии имени Леси Украинки, состоялся ХІІ Всеукраинский конкурс исполнителей художественного слова имени Леси Украинки и прошли другие мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные в Новограде-Волынском на Житомирщине проходил Международный фестиваль литературы и искусств «Лесині джерела».