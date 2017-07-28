Филарет: у нас с Московским патриархатом разные понятия мира

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отмечает, что у УПЦ Киевского патриархата и у УПЦ Московского патриархата разные понятия мира.

Читайте такжеФиларет освятил и передал в зону АТО куличи для украинских защитников (фоторепортаж)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении после молебна у памятника князю Владимиру Великому.

"Вы знаете, что вчера тоже был Крестный ход, и тоже молились равноапостольному князю Владимиру, и молились за соборную Украину, и молились за мир. И мы за соборную Украину, за мир. Что же нас разъединяет? Если они провели Крестный ход за мир и единство, и мы за единство и мир, то почему мы не вместе?" - заметил патриарх Филарет.

По его словам, это связано с тем, что участники вчерашнего мероприятия, представители УПЦ МП, "подразумевают мир не тот, который мы имеем в виду".

"Мы имеем в виду мир в демократическом независимом государстве - такой мир мы хотим. Они хотят мир, но в составе Российской империи. В этом и разница между нами", - подчеркнул патриарх Филарет.

Он добавил, что участники сегодняшнего Крестного хода выступают за справедливый мир, а участники вчерашнего мероприятия - за "мир в неволе".

"Мы в своем гимне поем: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". То есть нам нужна свобода, демократия, правда, а им нужно рабство, потому что они привыкли к рабству. В этом и наша разница", - подчеркнул предстоятель УПЦ КП.