Филарет призвал как можно скорее узаконить военное капелланство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦИРО) по случаю 20-летия его деятельности.

Открывая заседание, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что особого внимания и благодарности заслуживает тот факт, что более 500 капелланов и множество волонтеров разных церквей прошли ротацию, и еще остаются в зоне АТО. "Это большая моральная поддержка для наших воинов", - сказал спикер.

Кроме того, он отметил "неоценимое" участие церквей в формировании волонтерской помощи бойцам на фронте и в больницах.

"Некоторые церкви пожертвовали значительные средства. Закуплены автомобили, закуплена дорогостоящая медицинская аппаратура, отправлено сотни тонн продуктов, ведется работа по реабилитации раненых и больных", - добавил Парубий.

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В свою очередь Филарет подчеркнул, что необходимо принять закон о капелланстве в воинских частях. "На сегодняшний день капелланы не находятся в условиях закона. Они не получают социальной защиты, а просто едут туда нести свое служение", - сказал он и призвал парламент принять соответствующий закон.

Парубий отметил, что в парламенте есть соответствующий законопроект. По его словам, готовится законопроект, перед вынесением на голосование он будет представлен представителям церкви для согласования.

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Петр Порошенко во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций поручил Министерству обороны ускорить разработку положения о капелланстве в Вооруженных силах Украины и других силовых структурах.