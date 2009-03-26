Постановление: безработные не смогут отказаться от общественных работ

Кабинет Министров на вчерашнем заседании принял постановление, которым внес изменения в Положение о порядке организации и проведения оплачиваемых общественных работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

Согласно сообщению, представляя проект постановления, министр труда Людмила ДЕНИСОВА отметила, что он разработан в связи с необходимостью приведения в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» подзаконного нормативно-правового акта, который регулирует проведение оплачиваемых общественных работ.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, постановлением определены условия пребывания в статусе безработного лиц, которым предложено участие в общественных работах. В частности, предусмотрено, что лица, которые отказались от участия в оплачиваемых общественных работах, непрерывная длительность которых больше одного месяца, снимаются с учета, если такой отказ является отказом от второго предложения подходящей работы.

Также принятый документ регулирует вопрос об определении местными органами власти видов общественных работ, исходя из потребностей территориальной общины, региона и необходимости содействия их социальному развитию.

«Предложенные изменения в условиях финансово-экономического кризиса позволят усовершенствовать действующую процедуру финансирования организации оплачиваемых общественных работ за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы”, – отметила министр.