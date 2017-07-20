В Житомире завтра возложением цветов отметят 110-ю годовщину со дня рождения Олега Ольжича

В Житомире завтра, 21 июля, отметят 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося земляка – ученого, литератора, активного члена ОУН Олега Ольжича, сообщает пресс-служба горсовета.

Как отмечается в сообщении, завтра в 10.00 состоится торжественное возложение цветов к памятной доске Олега Ольжича на углу улиц Ольжича и Победы.

В 11.00 в Доме культуры по улице Большой Бердичевской состоится просмотр экспозиции, посвященной Ольжичу под названием «Захочешь и будешь», а также документального фильма «Ольжич».

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Справка УНИАН. Олег Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандиба эмигрировала. Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался по истории, в частности, археологии. Получил мировое признание своими исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт. В 30-х годах Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН. Как заместитель председателя Провода ОУН Ольжич руководит развитием сети ОУН, организует административную, общественную и политическую жизнь, в частности, принимает участие в создании газеты «Украинское слово». В декабре 1941 года немцы запретили выход «Украинского слова», сотрудников газеты арестовали и вскоре казнили. В мае 1944 года Ольжича за подпольную антинемецкую деятельность арестовали во Львове, а в июне замучали в концтаборной тюрьме в Саксенгаузене.