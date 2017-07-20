"Время на*бениться": новая песня Гребенщикова о "расшатанных скрепах" россиян взорвала сеть (видео)

Новая песня известного российского музыканта, лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова привела в восторг социальные сети. Композиция "Время нае*ениться" появилась на YouTube-канале исполнителя.

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Пользователи встретили новую композицию восторженно. "Злободневно. Нелегко подобрать более простые и в то же самое время емкие слова для описания нашего времени", - написал один из пользователей.

Один из юзеров из РФ отметил, что если его сограждане "продолжат "на*бениваться" вместо того, чтобы разогнать корешей ботоксного чип*здика, которые их грабят и уничтожают, - Россия скоро перестанет существовать".﻿