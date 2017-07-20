"#Год без Павла?": как в Киеве почтили память убитого журналиста Шеремета (фоторепортаж)

В центре Киева, на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, утром 20 июля собрались около 100 человек, чтобы почтить память убитого год назад журналиста Павла Шеремета.

В частности, почтить память Шеремета пришли коллеги-журналисты, активисты, общественные деятели, народные депутаты, а также посол США в Украине Мари Йованович.

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Люди напротив места, где год назад взорвался автомобиль с Шереметом, возлагали лампадки со свечами и цветы. Также на тротуаре был установлен большой баннер с надписью: "Прошел год! Кто убил Павла?". Еще несколько человек держали надпись "#Год без Павла?".

Люди сформировали колонну и прошли по центральным улицам Киева к Администрации президента. Затем участники акции отправились к Министерству внутренних дел.

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Как сообщал УНИАН, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.