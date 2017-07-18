35% читателей УНИАН готовы к компромиссам для установления мира на Донбассе, 33% за силовое освобождение - опрос

15:19, 18 июля 2017
Общество
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Идею провести всеукраинский референдум о принадлежности оккупированных частей Донбасса поддерживают 13% наших читателей.

Результаты опроса на сайте УНИАН / скриншот

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 35% наших читателей готовы к компромиссам для установления мира на Донбассе, тогда как согласно результатам социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, к компромиссам готовы аж 70% украинцев.

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При этом 33% опрошенных на сайте УНИАН ответили, что выступают против любых компромиссов и уступок и поддерживают только силовой вариант освобождения оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

В то же время 19% респондентов готовы отдать Донбасс, чтобы прекратить кровопролитие, тогда как 13% наших читателей поддержали идею провести всеукраинский референдум о принадлежности оккупированных частей Донбасса.

В целом в опросе приняли участие около 1 тысячи читателей УНИАН.

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Теги: #опрос УНИАН#освобождение Донбасса#мир на Донбассе