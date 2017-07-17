Готовы ли вы к компромиссам для установления мира на Донбассе? – опрос УНИАН
Согласны ли вы с последними исследованиями социологов, которые утверждают, что украинцы все больше склонны к компромиссам в вопросе завершения войны на Донбассе?
17 июля были опубликованы результаты социологического исследования "Общественное мнение в отношении неподконтрольного Донбасса: что изменилось?", проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года.
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Согласно его результатам, 70% респондентов готовы на компромиссы ради мира на востоке Украины, но только 18% выступают за мир любой ценой, и столько же поддерживают силовое освобождение востока Украины.
В связи с этим УНИАН решил узнать мнения своих читателей, готовы ли они к компромиссам ради установления мира на Донбассе.