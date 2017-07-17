В Бердичеве в торжествах по случаю праздника Матери Божьей Святого Скапулярия приняли участие 8 тысяч человек

В Бердичеве Житомирской области 15-16 июля состоялся религиозный праздник Матери Божьей Святого Скапулярия, в мероприятиях приняли участие около 8 тыс. людей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Тысячи паломников прибыли в Бердичев, чтобы принять участие в торжествах по случаю праздника Матери Божьей Святого Скапулярия. В составе паломнических групп были верующие из разных областей Украины и иностранных государств.

«Полицейские работали в усиленном варианте несения службы и приняли все необходимые меры безопасности для поддержания публичного порядка, а также для предупреждения опасных ситуаций во время прибытия гостей праздника, богослужения и других торжеств», - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что сотрудники полиции работали в составе пеших патрулей и мобильных групп, задачей которых были: организация безопасности участников дорожного движения, предотвращения краж и грабежей в общественных местах, недопущение проявлений хулиганства и других возможных правонарушений.

«Грубых нарушений правопорядка зафиксировано не было. Общее количество зарегистрированных событий за эти дни, по сравнению с обыденными, не увеличилось», - отмечают в полиции.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные в Бердичев Житомирской области для участия в торжествах по случаю религиозного праздника Матери Божьей Святого Скапулярия прибыли тысячи паломников. На праздник также прибыл кардинал Зенон Грохолевский из Ватикана.

Справка УНИАН. Ежегодно в Бердичев в середине июля прибывают десятки тысяч паломников из разных регионов Украины и мира, чтобы вместе молиться у чудотворной Иконы Матери Божьей Бердичевской, которая находится в Костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Храм находится в монастыре Ордена Босых Кармелитов.