Украинскую сборную торжественно провели на Дефлимпиаду-2017 (фоторепортаж)
11:29, 15 июля 2017Общество
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Спортсмены-дефлимпийцы Украины впервые примут участие в 15 видах спорта.
Спортсмены-дефлимпийцы Украины впервые примут участие в 15 видах спорта / фото УНИАН
В Киеве на Почтовой площади состоялись торжественные проводы национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры, которые пройдут в турецком городе Самсун с 18 по 30 июля.
В соревнованиях примут участие почти 5 тысяч спортсменов, которые не слышат, и спортсменов с недостатками слуха из 109 стран мира.
Национальная дефлимпийская сборная команда Украины (вместе с тренерским составом и штабом) впервые за свою дефлимпийскую историю будет самой большой - 290 человек. Спортсмены-дефлимпийцы Украины впервые примут участие в 15 видах спорта.
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