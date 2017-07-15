Украинскую сборную торжественно провели на Дефлимпиаду-2017 (фоторепортаж)

В Киеве на Почтовой площади состоялись торжественные проводы национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры, которые пройдут в турецком городе Самсун с 18 по 30 июля.

В соревнованиях примут участие почти 5 тысяч спортсменов, которые не слышат, и спортсменов с недостатками слуха из 109 стран мира.

Национальная дефлимпийская сборная команда Украины (вместе с тренерским составом и штабом) впервые за свою дефлимпийскую историю будет самой большой - 290 человек. Спортсмены-дефлимпийцы Украины впервые примут участие в 15 видах спорта.