В Харьковской области участники АТО получили почти четыре тысячи земельных участков
16:02, 14 июля 2017Общество
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Для участников АТО было выделено 1492 участка земли для садоводства, а для личного использования – 2376.
Также планируется выдать еще 100 приказов на получение земли участниками \ УНИАН
Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области было выдано 3876 приказов для передачи 3868 земельных участков, площадь которых составляет 4,7 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного совета.
Читайте такжеНа Житомирщине почти 7,4 тысячи бойцов АТО уже получили разрешения на отведение земли – ОГАТакже планируется выдать 100 приказовна получение земли участниками АТО. Выдача документов будет проходить 14 июля в актовом зале Госпрома. Площадь этих участков составляет 0,12 гектаров.
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