В Крыму началось очередное заседание по делу Ильми Умерова

В Симферопольском районном суде Крыма началось очередное, уже шестое, заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Аише Умерова.

«Судья явился в зал с 10-минутным опозданием и сразу объявил перерыв в связи с неполадками с аудиофиксацией», - сообщила она.

По словам Умеровой, на заседании присутствуют адвокаты в полном составе: Марк Фейгин, Эмиль Курбединов, Александр Подрабинек и Эдем Семедляев.

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На данный момент судебное заседание после технологического перерыва продолжилось.

Напомним, 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице.

21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу в деле Умерова.