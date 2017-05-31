Первое заседание по существу по делу Умерова проведут в оккупированном Крыму 7 июня

Первое заседание по существу по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в открытом режиме состоится 7 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Умерова – Айше Умерова.

«Закончилось предварительное заседание по делу Ильми Умерова. Все ходатайства защиты были отклонены, в том числе о введении в дело в качестве общественного защитника известного Александра Подрабинека (мотивировали тем, что он должен присутствовать лично). Первое заседание по существу в открытом режиме состоится 7 июня в 14.30 в Симферопольском районном суде (ул. К.Маркса, 17)», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической больнице.

21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу.