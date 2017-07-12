В Житомирской ОГА завтра будет работать "горячая линия" по вопросам экономического развития, торговли и международного сотрудничества
14:44, 12 июля 2017Общество
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Линия будет работать с 9:00 до 13:00.
Иллюстрация / REUTERS
13 июля будет работать «горячая линия» по вопросам деятельности департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской ОГА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
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Как отмечается в сообщении, на все вопросы ответят: директор указанного департамента Алексей Шатило – (0412) 47-38-83 и его заместители Виктор Градівський – (0412) 47-46-05 и Наталья Арендарчук – (0412) 47-45-93.
Линия будет работать с 9:00 до 13:00.
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