В сквере Героев открылась выставка, посвященная беженцам (фото)

18:16, 11 июля 2017
Общество
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Фотопроект уже побывал в Киеве, а после Днепра отправится в другие города Украины.

dv-gazeta.info

В сквере Героев открылась фотовыставка, посвященная интеграции беженцев из других стран, которые нашли приют в Украине и Канаде, передает "Днепр вечерний".

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Выставка подготовлена Агентством ООН \ dv-gazeta.info

Выставку к Международному дню беженца Агентство ООН по делам беженцев (на открытии присутствовала руководитель его филиала в Днепре Мулусев Мамо) подготовило совместно с посольством Канады и партнерской организацией «Право на защиту».

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