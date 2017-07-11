В сквере Героев открылась выставка, посвященная беженцам (фото)

В сквере Героев открылась фотовыставка, посвященная интеграции беженцев из других стран, которые нашли приют в Украине и Канаде, передает "Днепр вечерний".

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Выставка подготовлена Агентством ООН \ dv-gazeta.info

Выставку к Международному дню беженца Агентство ООН по делам беженцев (на открытии присутствовала руководитель его филиала в Днепре Мулусев Мамо) подготовило совместно с посольством Канады и партнерской организацией «Право на защиту».