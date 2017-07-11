В августе определят подрядчика, который осуществит строительство Северного обхода Житомира

В августе будет определен подрядчик, который будет осуществлять строительство Северного обхода Житомира. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, работники ГП «Житомирское лесное хозяйство» уже очистили правую сторону территории для строительства Северного обхода г. Житомира.

По словам начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА Романа Крисюка, “лесоводы уже очистили от деревьев правую сторону трассы, где будет строиться Северный обход, данные работы они выполнили и сейчас расчищают левую сторону, там расчистка будет идти медленнее, потому что необходимо перекрывать движение транспорта, чтобы не повредить автомобили".

Читайте такжеНа Житомирщине уже создали более 30 центров предоставления админуслуг

Крысюк отметил, что лесоводы смогут завершить эти работы вовремя, а тендер на определение подрядной организации, которая будет заниматься строительством, состоится в середине августа этого года.

Как сообщал УНИАН, строительство Северного обхода представляет собой реконструкцию автомобильной дороги "Киев-Чоп" М-06 на отдельном участке (км 129,6 – км 151,73). Это строительство включает в себя расширение участка дороги до 4-х полос, модернизацию 4-х и построение 2-х новых двухуровневых развязок. В общем, ремонтно-строительные работы будут выполняться на 22 километрах дороги М-06/Е40 "Киев – Чоп".