В центре Житомира заработал "Лекторий под открытым небом"

Как передает корреспондент УНИАН, одной из новаций нынешнего празднования Дня Конституции в Житомире стал расположенный на площади Королева "Лекторий под открытым небом".

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Здесь для всех желающих в течение дня будут выступать известные писатели и общественные деятели, украинские журналисты.

В рамках лектория с жителями города уже встретился писатель Андрей Кокотюха, позже состоятся другие выступления, в частности,- известных групп, пройдет демонстрация фильмов с фестиваля европейского кино «Сверхновый завет».

Празднования в Житомире 21-й годовщины Конституции Украины продолжается. В городе в течение дня будут проходить мастер-классы, викторины и другие мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в Житомире утром около сотни человек приняли участие в торжественном шествии по центральной улице города, приуроченной Дню Конституции.

Сначала состоялось торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся украинцам с участием руководителей области и города, а также горожан.

После возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко участники мероприятия в сопровождении военного оркестра прошли торжественным шествием по улице Большой Бердичевской до площади Королева. По пути они возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Грушевскому, бюст Вячеслава Чорновила, памятника Ивану Франко. У каждого из этих памятников происходила небольшая литературно-музыкальная композиция.

Мероприятие продолжилось возложением цветов на площади Королева к стеле Героев Небесной Сотни. Спустя состоялось совместное исполнение Государственного гимна Украины, а затем перед участниками мероприятия выступил Житомирский фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав».