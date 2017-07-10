Сотни тысяч долларов и золото: у жены фигуранта дела о коррупции на "Укрзализныце" нашли незадекларированные доходы (фото)

У жены фигуранта дела о коррупции в «Укрзализныце» нашли незадекларированные 221 тысячу долларов, 13 тысяч евро и 100 гр золота 999 пробы, в то время как в декларации фигуранта дела было отражено 150 тысяч гривень на счету. Об этом на своей странице в Facebook заместитель прокурора города Киева Андрей Андреев

Согласно сообщению прокурора, другие средства и ценности, найденные при обысках, тоже незадекларированные. Сейчас начаты уголовные производства по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и 368-2 (незаконное обогащение).

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Суд по этому делу согласился с позицией прокуроров и избрал меру пресечения —содержание под стражей.

«Фигуранту и его подельнику альтернативный залог определен в сумме 3,8 и 3,2 млн. грн», -говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, работники прокуратуры задержали начальника одного из департаментов Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» за вымогательство взятки в размере 150 тысяч долларов.

«Снова «Укрзализныця». За вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов Н. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента В. Ященко», - сообщил Юрий Луценко и добавил, что проводятся обыски.