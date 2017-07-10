Поддерживаете ли вы стратегию Украины на сближение с НАТО и перспективу членства? - опрос УНИАН

10 июля во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве была в очередной раз отмечена взаимную важность сотрудничества Украины и НАТО. При этом президент Украины Петр Порошенко вновь прокомментировал недавний закон о курсе Украины на НАТО, подчеркнув, что это не означает немедленную подачу заявки нашей страны на членство в Североатлантическом альянсе.

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Впрочем, по итогам заседания комиссии Украина-НАТО Порошенко заявил, что Киев и НАТО начали дискуссию о введении Плана действий относительно членства в Альянсе.

В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, поддерживают ли они стратегию Украины по дальнейшему сближению с перспективой членства в НАТО?