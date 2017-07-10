Стала известно, как отпразднуют День Независимости в Днепре

Советник председателя Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик написал на своей странице в Фейсбук, что 24 августа, в День Независимости Украины, Днепропетровщину ждет большой интерактивный праздник "Вільне небо".

Читайте такжеВ Днепре отпраздновали день беженца высадкой деревьев (фото)Место проведения - аэродром в Майском. «Небо и земля для активного семейного отдыха, позитивная атмосфера и возможность отлично отдохнуть на территории современного аэроклуба. 10 000 зрителей и 2 500 машин в прошлом году. В этом году будет больше точек с фаст-фудом (и разнообразнее). Больше в три раза детских горок. Больше артистов.

Трехчасовое авиашоу с участием около двух десятков различных спортивных винтовых и реактивных самолетов, а так же вертолетов. Спортсмены-парашютисты продемонстрируют свое мастерство, а зрители насладятся ярким зрелищем. Все желающие смогут полюбоваться авиа-техникой на отдельной локации и, конечно же, сфотографироваться на фоне спортивных самолетов.

Также будет музыкальное шоу.

Кроме этого, на празднике еды гости праздника отведают вкуснейшие блюда уличной кухни. Бургеры, блинчики, чебуреки, хот-доги, сэндвичи, бурито, кебаб, салаты, фри и многое другое. Всем этим можно будет насладиться, посидев в импровизированных кафешках под открытым небом», - написал Юрий Голик.