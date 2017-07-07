В Одессе руководители крупнейших портовых операторов и агрокомпаний обратились к власти

Сегодня, 7 июля, на конференции Grain Ukraine в Одессе, руководители крупнейших портовых операторов и агропромышленных компаний вышли на сцену, чтобы обратиться к президенту, главе правительства, генеральному прокурору, министру внутренних дел и главе СБУ с требованием положить конец практике рейдерских атак и силового давления правоохранительных органов на бизнес.

Поводом для этого послужили очередные вооруженные обыски, которые вчера прошли в офисах международной компании Risoil S.A. Генеральный директор представительства Risoil S.A. в Украине и совладелец терминала Risoil S.A. Шота Хаджишвили рассказал, что правоохранительные органы давят на бизнес с целью получить откупные.

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«Нельзя договариваться, заплатил один раз – заставят заплатить во второй, третий и пятый», - заявил Шота Хаджишвили.

Представители портовой отрасли отметили, что в прошлом году обыски прошли на 13 терминалах, и только две компании – «ТИС» и Risoil S.A – вынесли проблему в публичную плоскость. На этой неделе обыски в компании Risoil S.A вобозновились.

Позицию бизнеса поддержал народный депутат Иван Мирошниченко, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

«Президент и премьер должны навести порядок с этими наездами. Мы также обращаемся в СБУ и НАБУ – перестаньте вламываться в окна, когда вам открывают двери», - заявил Иван Мирошниченко, обращая внимания на методы, которыми действуют силовики.

«Пока мы будем по отдельности, пока нас будут разводить по углам, нас будут бить. Только вместе мы можем победить. К нашему заявлению присоединились и представители иностранных компаний, которые предпочитают не вмешиваться во внутреннюю политику. Но то, что происходит, достало уже и их», - отметил Андрей Ставницер, генеральный директор ТИС.

В поддержку заявления на сцену конференции также вышли президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, акционер корпорации «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук, руководитель Херсонского морского торгового порта Андрей Соколов и другие. Они призвали всех присутствующих подписать открытое письмо президенту и премьер-министру.

Как сообщалось, в четверг, 6 июля 2017 года Служба безопасности Украины провела обыски в четырех офисах компании Risoil и трех квартирах сотрудников компании.