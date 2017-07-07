Более 120 госслужащих Житомирщины соревнуются в финале ХІХ спортивных игр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, более 120 государственных служащих областной и районных администраций Житомирской области соревнуются в финале ХІХ областных спортивных игр среди команд госслужащих.

Соревнования проходят сегодня, 7 июля, в Житомире на стадионе «Спартак».

В финале соревнуются команды Житомирской областной государственной администрации и государственных администраций Новоград-Волынского, Коростенского, Коростышевского, Барановского, Емильчинского, Любарского, Ружинского, Радомышльского, Романовского и Пулинського районов.

Госслужащие борются за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шашках и быстрых шахматах.

По результатам соревнований будет сформирована команда Житомирщины, которая будет представлять область на всеукраинских спортивных играх.