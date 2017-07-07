В Житомирском гидропарке тысячи горожан отметили праздник Ивана Купала

В Житомире вчера вечером, 6 июля, тысячи горожан отметили праздник Ивана Купала в гидропарке, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, тысячи житомирян пришли посмотреть на действо, которое организовали специалисты управления культуры Житомирского городского совета и общественные организации в гидропарке, к празднику Ивана Купала.

«Мы хотим возобновить украинские традиции празднования Ивана Купала, и сделать это в комфортном формате для житомирян. Тут и конкурс красоты, и плетение венков с рассказами знатоков про народные традиции, и «бульбашоу» для детей и много других интересных проектов», - цитирует пресс-служба ведомства начальника управления культуры городского совета Нину Рябенко.

Началось действо на центральной аллее гидропарка, где артисты Житомирского городского дворца культуры организовали концертную программу. Далее детей развлекали на импровизированной зоне с гамаками и огромными мыльными пузырями.

Также участники праздника плели венки и рассказывали житомирянам о традиции и значении этого действа. Ключевым событием праздника стал конкурс красоты «Купальская царевна 2017», который собрал на берегу реки Тетерев тысячи житомирян. Оценивали конкурсанток 5 экспертов.

«Девушки очень красивые. Умеют похвастаться своей красотой», - рассказал журналистам член жюри и финалист проекта «Голос страны — 3» Артем Кондратюк.

Победительницей конкурса красоты «Купальская царевна 2017» стала участница под №2 Ирина Никитина.

На празднике выступили житомирские и киевские группы: в частности, группа The Delicats и ROCK-H.

В завершение празднования на берегу реки Тетерев зажгли два костра, а девушки пустили венки на воду.