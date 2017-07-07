В Житомирском гидропарке тысячи горожан отметили праздник Ивана Купала

14:04, 07 июля 2017
Общество
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На празднике выступили житомирские и киевские группы: в частности, группа The Delicats и ROCK-H. В завершение празднования на берегу реки Тетерев зажгли два костра, а девушки пустили венки на воду.

фото Житомирский горсовет

В Житомире вчера вечером, 6 июля, тысячи горожан отметили праздник Ивана Купала в гидропарке, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, тысячи житомирян пришли посмотреть на действо, которое организовали специалисты управления культуры Житомирского городского совета и общественные организации в гидропарке, к празднику Ивана Купала.

«Мы хотим возобновить украинские традиции празднования Ивана Купала, и сделать это в комфортном формате для житомирян. Тут и конкурс красоты, и плетение венков с рассказами знатоков про народные традиции, и «бульбашоу» для детей и много других интересных проектов», - цитирует пресс-служба ведомства начальника управления культуры городского совета Нину Рябенко.

Фото Житомирский горсовет

Началось действо на центральной аллее гидропарка, где артисты Житомирского городского дворца культуры организовали концертную программу. Далее детей развлекали на импровизированной зоне с гамаками и огромными мыльными пузырями.

Также участники праздника плели венки и рассказывали житомирянам о традиции и значении этого действа. Ключевым событием праздника стал конкурс красоты «Купальская царевна 2017», который собрал на берегу реки Тетерев тысячи житомирян. Оценивали конкурсанток 5 экспертов.

«Девушки очень красивые. Умеют похвастаться своей красотой», - рассказал журналистам член жюри и финалист проекта «Голос страны — 3» Артем Кондратюк.

Победительницей конкурса красоты «Купальская царевна 2017» стала участница под №2 Ирина Никитина.

На празднике выступили житомирские и киевские группы: в частности, группа The Delicats и ROCK-H.

фото Житомирский горсовет

В завершение празднования на берегу реки Тетерев зажгли два костра, а девушки пустили венки на воду.

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Теги: #Ивана Купала в Житомире