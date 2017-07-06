Авиарейс Амстердам-Киев развернули в воздухе "из соображений безопасности"

Нидерландская авиакомпания KLM 5 июля была вынуждена вернуть в аэропорт вылета рейс KL 1387 до Киева, объяснив свои действия "соображениями безопасности".

Об этом "Европейской правде" рассказали пассажиры данного рейса.

По словам корреспондентки, что летела этим самолетом, о возвращении им сообщили уже после того, как самолет начал снижение: "Где-то через полчаса после вылета самолет развернулся. Объявление о том, что мы возвращаемся в Амстердам сделали еще за полчаса".

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Данные бортового радара, зафиксированные на сайте Flightradar24, подтверждают, что самолет вылетел из аэропорта Схипхол, набрал крейсерскую высоту и вошел в воздушное пространство Германии, после чего развернулся.

Причины инцидента пассажирам не сообщили, отметив лишь, что решение о возврате принято "из соображений безопасности". Пассажиров попросили выйти в аэропортовый "рукав" и подождать замену самолета. Ориентировочно в 23:10 5 июля по местному времени самолет вылетел из аэропорта Схипхол.