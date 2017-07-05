На Житомирщине уже создали более 30 центров предоставления админуслуг

На Житомирщине уже создано более 30 центров предоставления админуслуг и еще более десятка общин планируют создать у себя такие местные центры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Житомирской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, система Центров предоставления административных услуг на Житомирщине будет расти, ведь на сегодняшний день уже более 10 общин планируют создать у себя местные центры.

Об этом сообщил директор департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА Алексей Шатило сегодня, 5 июля, во время семинара по вопросам развития ЦПАУ.

«У нас в области создано более 30 центров предоставления админуслуг. Особенно приятным является то, что некоторые из них являются результатом процесса децентрализации. Количество центров будет расти, ведь уже около десяти общин планируют создавать такие центры. Конечно, они не будут масштабными, как региональный ЦПАУ, который планируется, но они призваны обеспечить интересы общества в повседневных административных услугах», – отметил Шатило.

Представители ЦПАУ и объединенных территориальных общин Житомирщины знакомятся с опытом функционирования центров в других областях Украины, результатам их работы. Семинар проходит при поддержке представительства Фонда Фридриха Науманна в Украине.