Две трети читателей УНИАН поддерживают запрет на въезд в Украину для исполнителей, выступающих в аннексированном Крыму – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, две трети наших читателей поддерживают запрет на въезд в Украину для исполнителей, которые выступают в аннексированном Россией Крыму, ведь, по их мнению, нарушители украинского законодательства должны отвечать за свои действия. При этом такие меры должны касаться не только россиян, но я представителей других стран.

В то же время 23% опрошенных такой запрет не поддерживают, так как убеждены, что музыка должна быть вне политики.

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При этом 5% респондентов считают, что лучше было бы их пропустить в Украину, но потом устроить им такую себе "экскурсию" в зону АТО.

Еще 6% пожаловались, что не смогут выдержать, если российская «попса» будет «невъездной» в Украину.

В целом в опросе приняли участие 1,6 тыс. читателей УНИАН.

Как сообщал УНИАН, за минувшие выходные сразу 7 российским певцам запретили въезд в Украину из-за того, что они выступали с концертами в аннексированном Россией Крыму. В частности, под запрет попали такие российские исполнители, как Дельфин и Найк Борзов. Оба должны были выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.

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В то же время группа Anacondaz все же смогла выступить на Atlas Weekend 2 июля, хотя до этого они также выступали в Крыму. Впрочем, им все же запретили въезд в Украину на 3 года - уже после фестиваля.

Отметим, также за посещение аннексированного Россией Крыма и оккупированной части Донбасса невъездными в Украину уже являются Иосиф Кобзон, Лолита, Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и многие другие. Кроме того, в эти выходные запрет получила и белорусская певица Бьянка.