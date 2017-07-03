Поддерживаете ли вы запрет на въезд в Украину для исполнителей, выступающих в аннексированом Крыму? – опрос УНИАН

Учитывая то, что за прошедшие выходные сразу 7 российским певцам запретили въезд в Украину из-за того, что они выступали с концертами в аннексированом Россией Крыму, УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, поддерживают ли они такие санкции.

Как сообщал УНИАН, в частности, в течение последних дней запрет на въезд в Украину коснулся таких российских исполнителей, как Дельфин и Найк Борзов. Оба должны были виступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.

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А вот группа Anacondaz все же смогла выступить на Atlas Weekend 2 июля, хотя до этого они также выступали в Крыму. Впрочем, им все же запретили въезд в Украину на 3 года - уже после фестиваля.

Отметим, также за посещение аннексированного Россией Крыма и оккупированной части Донбасса невъездными в Украину сейчас являются Иосиф Кобзон, Лолита, Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и многие другие. Кроме того, в эти выходные запрет получила и белорусская певица Бьянка.