Задержан мужчина с пятью удостоверениями СБУ

В городе Кременчуг Полтавской области задержан мужчина, имевший при себе 5 поддельных удостоверений сотрудника СБУ.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении милиции Кременчуга.

«Его задержали работники уголовного розыска в рамках проверки информации о том, что он представляется работником СБУ, полковником разведуправления, отнимает мобильные телефоны и скрывается. Установлено, что он, якобы в рамках служебной необходимости, отобрал три мобильных телефона. Также стало известно, что он в форме работника СБУ пообещал одному из таксистов достать в Киеве со складов СБУ конфискованный автомобиль и взял предоплату 700 долларов. После этого скрылся. Сейчас установлено, что он также находится в розыске во Львове», - сказал представитель милиции.

Но больше всего правоохранителей заинтересовало утверждение задержанного о том, что он причастен к разбойному нападению в Днепропетровске на покойного министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, совершенному, когда последний еще был начальником Кировоградского управления милиции.

Сейчас задержанный помещен в ИТТ. Милиционеры начали проверку его показаний о причастности к нападению на Ю.Кравченко.