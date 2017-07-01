За продажу девушек на Кипр и в Турцию полиция задержала жительницу Николаева

Полиция задержала 24-летнюю местную жительницу, которая подозревается в организации поставки девушек с целью сексуальной эксплуатации на Кипр и в Турцию.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, женщину задержали 29 июня по месту жительства.

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Также 29 июня в аэропорту "Борисполь" правоохранители остановили перед вылетом двух жительниц Киева и жительницу Николаева, которые должны были отправиться на "работу" на Кипр.

"Сразу после внесения штампа о пересечении границы в зеленой зоне оперативники и пограничники не допустили посадки гражданок к самолету и забрали их с воздушного автобуса. Киевлянок правоохранители передали работниками Госпогранслужбы, а жительница Николаева прибыла с полицейскими домой", - сообщили в полиции.

По данным ведомства, в течение длительного времени оперативные сотрудники николаевского отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми документировали преступную деятельность 24-летней жительницы Николаева, которая поставляла девушек для оказания платных сексуальных услуг отдыхающим на Кипре, получая за это немалые средства от иностранного покупателя "живого товара".

"Свой "трудовой" стаж злоумышленница начала с банальной проституции, а впоследствии по "карьерной лестнице" доросла до "статуса" торговки людьми. Сначала девушка сама попробовала свои возможности за рубежом. Там она зарекомендовала себя работодателю элитной 2жрицей любви", которая имеет собственный индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому со временем решила, что сможет осилить более "ответственные" обязанности", - сообщили в полиции.

Вернувшись в Николаев, девушка занималась поисками "товара" среди проституток, безработных, малообеспеченных и таких, которые находились в уязвимом состоянии.

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"Для "работы" на Кипре проводился целый "конкурсный отбор". Кто-нибудь попасть на международный рынок живого товара не мог. Желающие скрасить досуг состоятельных отдыхающих должны были иметь привлекательную внешность и гламурный вид, а также отвечать любым запросам клиентов, даже наиболее экстравагантным. Откровенные фото девушек, а позже и их умение сначала оценивал иностранный работодатель. Если такой "фейс-контроль" они не проходили, то могли проявить себя в Турции, где требования были не так завышены", - сообщили в полиции.

В свою очередь жительница Николаева рекламировала заработок за рубежом и предлагала заработать только за час от 150 долларов США, 50 из которых нужно было отдать работодателям.

"Установлено, что полностью все расходы на срочное оформление документов и сам отдых брали на себя иностранцы, так называемая принимающая сторона, ожидавших прибытия товара. "Жрицы любви" работали "от заката до рассвета", поэтому и прибыли имели колоссальные", - сообщает полиция.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины "Торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека".