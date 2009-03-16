В Австрии сегодня начинается «процесс века»

На скамье подсудимых - маньяк, который почти четверть века держал в подвале своего дома и насиловал собственную дочь. Эта история шокировала всю страну.

«Дом ужасов» - именно так назвали здание в городе Амшеттен, где маньяк держал в заточении многие годы свою дочь - австрийские журналисты. 24 года никто не знал о том, что там происходит. 73-летний Йозеф Фритцль признался на допросе в том, что все это время использовал дочь как сексуальную рабыню. От него она родила семерых детей. Один ребенок умер и Фритцль по его словам сжег его тело. Остальные или выросли в заточении в подвале вместе с матерью или их воспитывал сам маньяк.

Сразу по нескольким статьям обвиняют австрийца. В том числе изнасилование, принуждение к сожительству, содержание людей в рабстве и убийство ребенка. Ему грозит до 20-ти лет лишения свободы, уточняет ИТАР-ТАСС.

Степень вины должны определить присяжные. Но скорее всего попадет он не в тюрьму. А в специальную психиатрическую больницу, где находятся особо опасные преступники. Прокурор потребует, чтобы обвиняемого направили именно в такую лечебницу. Здание суда в городе Санкт-Пельтен, где начинается громкий процесс, уже сейчас напоминает осажденную крепость. Перед главным и запасными входами дежурят усиленные наряды полиции. Слушания скорее всего пройдут в закрытом режиме.

Фритцль признал свою вину по всем пунктам обвинения кроме убийства и рабского содержания членов своей семьи.

Эхо Москвы