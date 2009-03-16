Газовый иск РФ против Украины: эксперты говорят, что радоваться рано

Эксперты предостерегают от излишнего оптимизма правительства относительно бесперспективности исков «Газпрома» и «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза Украины» в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Сопредседатель Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук поддержал заявление правительства об отсутствии «объективной базы» для обоснования «Газпромом» своего иска относительно нарушения «Нафтогазом Украины» условий транзита российского газа в Европу. В то же время эксперт предостерег, что Москва и в дальнейшем будет добиваться контроля над украинскими газопроводами и привлечения европейских инвестиций в строительство Южного и Северного газовых потоков в обход Украины.

Это давление лишь усилится накануне международной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы 23 марта в Брюсселе, а также учитывая будущие президентские выборы. Поэтому Украина должна предпринять энергичные контрмеры, сказал Тодийчук: «Первый шаг сделан – это финансовый план «Нафтогаза Украины» на этот год. Желательно было бы его укрепить хотя бы пятилетней концепцией газотранспортной системы, чтобы были хоть какие-то ориентиры для инвесторов Евросоюза». Главным препятствием для привлечения европейских инвестиций Тодийчук назвал отсутствие единства власти в Украине.

Немецкая волна