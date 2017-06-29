В Житомире разработают концепцию зонирования городских парков, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета. Как отмечается в сообщении, житомирские парки давно нужно разбить на несколько зон отдыха: прогулочные, детские, спортивные, места питания и другие.

Об этом Житомирский городской голова Сергей Сухомлин сказал сегодня на совещании по вопросу развития городских парков.

«Нам нужно определиться, как мы будем развивать территории наших двух парков – Житомирского парка культуры и отдыха им. Гагарина и гидропарк. Для примера, парк Гагарина делится на несколько зон. Нужно проработать каждую зону и определить, каким образом она будет использована. Если взять Бульвар, то это зона, по которой гуляют житомиряне и мамы с колясками. Там должна быть свободная территория, чтобы людей не хватали "за руки" продавцы разных мелочей. Это должна быть прогулочная территория с лавочками возле фонтанов. Также есть зона, где расположены аттракционы. Эта зона может стать детской. В таком случае, там не должно быть активной зоны для взрослых. Также нужно понимать, как нам использовать зону, где расположена так называемая летняя площадка «клетка», и где мы разместим локацию с общественным питанием. То же самое касается и гидропарка», - отметил Сухомлин.

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Он также дал поручение директору житомирского КП «Парк» Светлане Ольшанской разработать концепцию парков в течение ближайших нескольких недель. "В ближайшее время в Facebook будет создана страница для общего обсуждения и внесения предложений по развитию парков Житомира", - отмечают в горсовете.

«Мы вынесем свои предложения и видение развития парков. Житомиряне дополнят их. После этого мы проведем голосование по этим предложениям. Тогда мы поймем, что житомиряне хотят видеть в наших парках, и как нам их развивать», - подчеркнул Сухомлин.

Как известно, в Житомире появится региональный супер-современный ЦПАУ.