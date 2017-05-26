Муж Джамалы о первом месяце семейной жизни: Уже не помню себя холостым (фото)

Супруг украинской певицы крымскотатарского происхождения, победительницы международного песенного конкурса Евровидение-2016 и тренера седьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Джамалы Бекир Сулейманов трогательно поздравил певицу с их первой маленькой годовщиной – месяцем со дня бракосочетания.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Месяц - серьезнейшая дата! Уже и не помню себя холостым! С лучшей женой на свете такое быстро забывается", - отметил он.

Также он сопроводил свою публикацию снимком с медового месяца, который супруги провели в Италии.

Певица в свою очередь также поздравила супруга в своем фотоблоге.

"Это так здорово быть твоей женой", - подписала Джамала одно из свадебных фото.

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Крымскотатарская певица вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей.

Сначала влюбленные получили согласие и благословение от родителей. Кстати, родные люди Джамалы, мама и папа, приехали из Крыма. А сестра Эвелина – на праздник прилетела из Турции.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее певица рассказал, что успела передать фото своей свадьбы дедушке за два дня до его смерти.