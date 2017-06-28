В Житомире возложение цветов по случаю Дня Конституции прошло в новом просветительском формате - горсовет

Сегодня в Житомире во время празднования Дня Конституции Украины отошли от традиционного возложения цветов к памятникам, предложив обществу новый просветительский формат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время торжеств по случаю двадцать первой годовщины принятия основного закона Украины сообщил журналистам заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

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«Сегодня мы несколько отошли от традиционного возложения цветов к памятникам, предложив обществу лучший, другой формат празднования. Просветительский и интересный. Объяснить, какое значение имеет Конституция, рассказать об истории ее создания и проблематике соблюдения - это задачи, которые поставили мы перед собой, организовывая этот праздник», - сказал он.

Хренов объяснил суть новации: во время возложения цветов выдающимся украинским деятелям перед каждым памятником участникам торжественного шествия рассказывали о вкладе в государства Украина каждого деятеля.

Также на каждой локации выступления сопровождали национальными музыкальными произведениями. В частности, у памятной доски Михаилу Грушевскому Светлана Никонорова выполнила музыкальную композицию на бандуре «За лесами, горами».

Кроме этого, по словам методиста Житомирского дворца культуры Юлии Шевченко, «Вячеслав Чорновил был человеком европейского плана, и жил интересами Украины. Он сделал свой вклад в движение шестидесятников, превратив его во влиятельную силу ».

Новый формат праздника оценили и другие участники торжеств.

"Мы видим сегодня не совсем традиционное празднование в Житомире двадцать первого годовщины Основного Закона - Конституции Украины, возложение цветов сопровождается литературно-музыкальной композицией. Как-то по-новому, ведь для каждого сознательного гражданина нашей страны Конституция имеет большое значение, потому что в ней описывается самое главное - его права, свободы и обязанности. Государственный документ подчеркивает абсолютной ценности человека, его жизнь и здоровье, его чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности ", - отметил, комментируя журналистам сегодняшнее празднование, депутат областного совета Сидор Кизин.

Как сообщал УНИАН, сегодня торжества начались возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко, где житомиряне возложили цветы, далее участники мероприятия отправились шествием к монументу Ивану Франко и дальше по улице Большой Бердичевской - на площадь Королева. Празднование в областном центре продолжается.