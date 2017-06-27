Киберполиция принимает меры по противодействию хакерской атаке – пресс-секретарь МВД

Киберполиция принимает меры по противодействию хакерской атаке, в результате которой не работает много сайтов государственных органов власти и частных компаний.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

В частности, по его словам, не работает сайт МВД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Правительственный портал, сайты Министерства здравоохранения и другие.

Читайте такжеСМИ узнали, как приводится в действие атаковавший Украину вирус-вымогатель

Шевченко отметил, что киберполиция пока выясняет, откуда был запущен этот вирус, чтобы обезопасить компьютерные сети в Украине от дальнейшего его распространения и в целом нормализовать ситуацию.

«Киберполиция сейчас работает и выясняет причины кибератаки. Они нам не рассказывают деталей, а говорят: «Дайте поработать». Они активно задействованы в борьбе с вирусом», - сказал Шевченко.

По данным Нацполиции, в Департамент киберполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, в частности «Ощадбанк», «Новая почта», «Киевский метрополитен», аэропорт «Борисполь», фармацевтическая корпорация «Артериум», подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом.

Как сообщили в Национальном банке, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Также сегодня о хакерской атаке на свои ресурсы сообщили государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» и столичная энергоснабжающая компания «Киевэнерго».