"Итальянский пограничник был в недоумении": MONATIK рассказал, как испытал все "прелести" безвиза

Украинский музыкант MONATIK уже испытал на себе все прелести безвизового режима. На следующий день после введения безвиза артист летал в Рим, сообщает Styler.

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"Буду честен, я искренне переживал (более того, даже просил сделать мне визу и принес все документы). Но мне дали понять, что это не нужно. Вы бы видели удивленное лицо итальянского пограничника, который пять минут листал паспорт в поиске визы, советовался со своим коллегой. На вопрос "Где же виза?", я с гордостью ответил: "Я же из Украины. У нас безвизовый режим". Он был очень поражен, но сказал "чао" и все еще в недоумении сидел и обсуждал со своим коллегой эту ситуацию!", - рассказал певец.

Музыкант считает, это большой шаг вперед и "дело совершенно не в 35 евро и сборе документов для визы. А само чувство легкости путешествий и открытия границ вдохновляют на движение".