В Одессе прошел первый фестиваль близнецов "Зеркальное чудо природы"

В Одессе состоялся первый фестиваль близнецов. Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие под названием «Зеркальное чудо природы» прошло в рамках стартовавшего сегодня масштабного праздника «Хочу в Одессу».

Читайте такжеБрошенную отцом одесскую пятерню выписали из больницы (видео)В Зеленый театр, расположенный в парке им. Тараса Шевченко, взрослые привели 200 близнецов (двойняшек, тройняшек) разного возраста. Для детей прошел праздничный концерт, ребят угощали мороженным.

В числе почетных гостей была Оксана Кобелецкая, которая ровно год назад родила пятерню. Детей поздравил с днем рождения мэр Одессы Геннадий Труханов. Он передал Кобелецкой сертификат на пять детских кресел безопасности для езды в микроавтобусе, который во время своего недавнего визита в Одессу подарил семье президент Петр Порошенко.

«Хочу в Одессу» - масштабное мероприятие, которое продлится по 28 июня включительно, объединяет фестивали различной направленности, многочисленные мастер-классы и ряд других фольклорных, спортивных, танцевальных и музыкальных событий, проходящих на отдельных открытых площадках города.

«Хочу в Одессу» проходит в четвертый раз. В этом году в его рамках также состоится международный конкурс Miss Tourism International Ukraine, Black Sea. В конкурсе примут участие более 20 девушек, среди которых обладательницы наград национальных и международных конкурсов красоты.

Кроме того, запланированы фестиваль «Зримая песня Украины», фестиваль фонтанов, международные фестивали - уличной культуры Rising Stars и хореографический «Жемчужина Черноморья», фестиваль одесской музыки, военно-спортивных игр, Морской фестиваль и пр.

Основные площадки фестиваля: площадь у памятника Дюку де Pишелье, Думская площадь, Городской сад, улица Дерибасовская, прибрежные зоны, Дендропарк Победы, парк им. Шевченко и другие.

Как сообщал УНИАН, 24 июня 2016 года одесситка Кобелецкая родила пятерню - трех мальчиков и двух девочек. Специалисты отмечали, что это уникальное событие не только для Одессы, но и для Украины. У Кобелецкой также есть старшая дочь, которой во время рождения пятерни было 3 года.