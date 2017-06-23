Харьков присоединился к кинофестивалю "Открытая ночь. Дубль 20"

Фестиваль «Открытая Ночь» был основан в 1997 году. Мероприятие ежегодно проходит в конце июня как обзор наиболее интересных достижений украинского короткометражного кино. В этом году по инициативе Академии визуальных искусств к показам присоединился Харьков, передает "Дозор".

Читайте такжеДва украинских фильма вошли в конкурс старейшего международного кинофестиваляПараллельные показы и трансляции кинопоказов пройдут более чем на 65-ти площадках Украины, в том числе в зоне АТО, и мира - в Польше, Молдове, Беларуси, Германии, Португалии, Чехии, Египте.

Программа кинофестиваля «Открытая ночь. Дубль 20» состоит из двух частей: конкурсной и внеконкурсной. В конкурсе примут участие 21 игровой, документальный и анимационный фильмы. Во внеконкурсную программу вошло 5 игровых фильмов.

Авторы кинокартин конкурсной программы будут бороться за две финансовые награды. Главный приз фестиваля - 50 тыс. грн, определять победителя будет профессиональное жюри.

Открытие фестиваля состоится в 21:00 24 июня.

Кинопоказ начнется в 22:00 и закончится в 4:00 25 июня. Награждение победителей состоится в 5:00 25 июня.

Вход на все показы – бесплатный.

Кроме того, фестиваль «Открытая ночь. Дубль 20» и Академия визуальных искусств стали партнерами Дня музыки, который пройдет в Харькове 24 июня, и подготовили дневную музыкальную программу перед показом фильмов. На площадке за оперным театром будут играть ди-джеи и музыканты в стиле фанк, хаус, техно, электро-фанк и т.д.

Подробную информацию о фестивале можно узнать на его официальной странице.