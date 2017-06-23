В Житомире открыли памятник митрополиту Илариону (Огиенко)

В Житомире сегодня открыли памятник митрополиту Илариону (светское имя Иван Огиенко).

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю открытия памятника на улице Михайловской приняли участие председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, Патриарший наместник, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний, общественность, молодежь, интеллигенция города.

Памятник выдающемуся деятелю Украинской православной церкви, переводчику Библии на украинский язык Огиенко представляет собой фигуру митрополита из гранита высотой 2,3 метра.

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«Согласие Житомирской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры на организацию благоустройства территории улицы Михайловской путем установления памятника Ивану Огиенко предоставлено исполнительным комитетом Житомирского городского совета», - прозвучало на мероприятии.

Торжества начался с молитвы в Свято-Михайловском кафедральном соборе УПЦ Киевского Патриархата. Молебен возглавил Патриарший наместник, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний в сослужении епископата и духовенства УПЦ Киевского Патриархата. После молебна состоялось освящение памятника на Михайловской у Свято-Михайловского кафедрального собора.

Авторы памятника - житомирский скульптор Василий Фещенко и архитектор Валерий Головатенко.

Памятник изготовлен за спонсорские средства мецената Александра Медведюка.

Митрополит Иларион (Иван Иванович Огиенко) - украинский ученый, митрополит Украинской Автокефальной Церкви (с 1944), Глава Украинской Греко-Православной Церкви в Канаде и митрополит Виннипега. Огиенко приложил немало усилий для организации и развития украинской национально-культурной и религиозной жизни в Канаде, политический, общественный и церковный деятель, языковед, лексикограф, историк церкви, педагог. Родился 14 января 1882 года в г. Брусилове Житомирской области. В Канаде профессор Огиенко завершил дело своей жизни - подготовку и печать полного перевода Библии на украинском языке. В 1948 году он подал текст Ветхого Завета в Британское и Зарубежное Библейское Общество на рецензирование. В современном виде Библия Огиенко увидела свет в Лондоне в 1962 году тиражом Объединенного Библейского Общества. В этом году украиноязычному переводу Библии Огиенко исполняется 55 лет. В Житомире есть улица Ивана Огиенко (микрорайон Полевая).