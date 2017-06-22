Житомирская ОГА начнет принимать предложения от институтов гражданского общества для реализации их проектов

Житомирская областная госадминистрация (ОГА) с 1 июля начнет прием конкурсных предложений от институтов гражданского общества области для реализации их проектов, сообщает пресс-служба ОГА. Соответствующее решение утвердил Координационный совет по вопросам содействия в развитии гражданского общества в области.

Читайте такжеПобедители Всеукраинской премии им. Огиенко будут получать денежное вознаграждениеГранты будут предоставляться институтам гражданского общества на проекты по тематическим направлениям: социально-экономическое развитие области, внедрение реформы децентрализации, национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, спорт, культурно-просветительские мероприятия, проведение социологических исследований, информационные технологии (ИТ) транспорт, сфера ЖКХ, экология, развитие и защита информационного пространства области и тому подобное.

Институт гражданского общества может подать только одно конкурсное предложение. Оптимальная сумма гранта - до 100 тыс. грн., Однако будут рассматриваться и проекты с другими бюджетами.

Подробнее о том, что должно содержать конкурсное предложение, можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

Конкурсные предложения будут приниматься по адресу: г. Житомир, пл. им. Королева, 1, каб. 225 (управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации). Контактные телефоны: (0412) 47-46-18; 097-285-34-20.

Прием документов продлится с 1 по 30 июля 2017 включительно.