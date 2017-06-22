Начальник Госгеокадастра в Луганской области погорел на взятке в 1,2 миллиона гривень

В Луганской области правоохранители задержали начальника Госгеокадастра на взятке в 1,2 млн грн.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"В Луганской области работники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали на горячем начальника управления Госгеокадастра. Требовал 1,2 млн грн через двух посредников", - сообщили в МВД.

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Полиция задержала двух посредников и начальника организации в порядке статьи 208 УПК. Задержания прошли в Северодонецке и Славянске.

Напомним, 15 июня в одном из райцентров Житомирской области задержан начальник районного отдела Госгеокадастра во время получения 3 тыс. 300 долларов взятки.