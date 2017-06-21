В объединенных общинах Житомирской области до 2020 года откроют 32 современных центра безопасности граждан

К 2020 году в объединенных территориальных общинах Житомирской области планируется создать 32 современных многофункциональных центра безопасности граждан.

Об этом вчера, 20 июня, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич заявил в Киеве во время выступления на Координационном совещании «Реформа местного самоуправления и децентрализация власти в Украине: успехи и перспективы», сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«Наша задача – к 2020 году сформировать пространство, которое будет включать 32 современные центра безопасности. Из них в 2017 году планируем открыть первые два. Особенностью такого центра является комплексная безопасность граждан, дедлайн на выезд и реагирования служб – до 20 минут», – сказал Гундич.

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Для примера председатель ОГА рассказал о центре безопасности Ушомирской центральной усадьбы и филиале со спасательной службой в селе Бондаревка, который будет включать спасательную службу, медицинскую помощь и кабинет полицейского.

«Они будут координироваться единой диспетчерской службой. Ориентировочная стоимость строительства модульного здания центра управления площадью 200 кв. м составляет около 5 млн грн», – сказал Гундич.

По его словам, в центре безопасности Ушомирской общины (6,6 тыс. населения, площадь – 314,2 кв. км) продолжается строительство пожарного депо за счет средств ДФРР и бюджета общины. Там будет действовать единая диспетчерская служба, которая будет координировать работу пожарно-спасательного подразделения, адресуватиме вызовы в полицию, медицинскую помощь.

Гундич также подчеркнул, что все указанные центры обязательно должны быть должным образом укомплектованы техникой и спасательными автомобилями.

Как сообщал УНИАН, во время выступления на Координационном совещании «Реформа местного самоуправления и децентрализация власти в Украине: успехи и перспективы» Председатель Житомирской облгосадминистрации Гундич также поставил задачу охватить к концу этого года объединенными территориальными общинами по меньшей мере 80% территории Житомирской области.

Он напомнил, что по итогам 2016 года Житомирщина стала лидером по децентрализации по количеству созданных общин: в 2016 году 35% территории Житомирской области было охвачено объединенными общинами.

Также он добавил, что Житомирщина ориентирована на комплексный подход к обеспечению пространственного развития территорий.