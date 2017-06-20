Глава Житомирской ОГА Гундич поручил до конца года охватить до 80% области объединенными общинами

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поставил задачу охватить к концу этого года объединенными территориальными общинами по меньшей мере 80% территории Житомирской области.

Об этом сегодня, 20 июня, Гундич заявил в Киеве во время выступления на Координационном совещании «Реформа местного самоуправления и децентрализация власти в Украине: успехи и перспективы», сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Читайте такжеДецентрализация вдохнула жизнь в умиравшие без денег украинские села - НВ

Как отмечается в сообщении, по итогам 2016 года Житомирщина стала лидером по децентрализации по количеству созданных общин.

«Планка поставлена – необходимо и в дальнейшем держать марку. Сейчас я в области ставлю задачу не по количеству созданных объединенных общин, а прежде всего - относительно качества и охвата территории. Если в 2016 году 35% территории Житомирской области было охвачено объединенными общинами, то теперь мы поставили достаточно амбициозную задачу – чтобы как минимум 80% территории области было ими охвачено. И мы его выполняем. Уже сейчас объединенные общины показывают пример другим, как можно жить после объединения, когда бюджеты общин возрастают в 7 раз, а собственные поступления – в 3 раза, когда восстанавливаются заброшенные на десятки лет садики, модернизируются школы, строятся дороги, утепляются социальные объекты», – сказал Гундич.

Также он добавил, что Житомирщина ориентирована на комплексный подход к обеспечению пространственного развития территорий: «Мы выделили 4 направления, по которым разработали комплекс мер и начинаем внедрять с 2017 года – это образование, охрана здоровья, центры безопасности и центры предоставления административных услуг, - подчеркнул председатель облгосадминистрации.