На Житомирщине СБУ заблокировала ретрансляцию четырех запрещенных российских телеканалов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

По ее словам, публичную трансляцию четырех запрещенных к распространению российских телеканалов блокировали в Малине сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с представителем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Владелец одного из местных развлекательных заведений транслировал в нем телеканалы «РТР-Планета», «Российский информационный канал «Россия-24», «ТНТ» и «НТВ Мир», в сюжетах которых распространяется российская пропаганда, популяризируется государство-агрессор и извращенно трактуются события, происходящие в нашем государстве и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания они были изъяты из перечня иностранных каналов, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству.

Мартынюк уточнила, что сегодня ее ведомство получило письменное подтверждение того, что предприниматель наконец изъял запрещенные каналы из перечня доступных для просмотра.